Ilvesheimer Grüne bekunden Rückendeckung für ihren Bürgermeisterkandidaten

Seien es die anstehende Bürgermeisterwahl in Ilvesheim, der Überblick über zurückliegende Veranstaltungen oder landespolitische Themen: Bei der jüngsten Versammlung des Grünen-Ortsverbands Ilvesheim gab es zahlreiche verschiedene Themen zu besprechen. Wie aus dem Bericht der Ortsverbandsvorsitzenden Helga Zühl-Scheffer hervorgeht, war auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Fadime Tuncer vor Ort. Sie stärkte Bürgermeister-Kandidat Michael Haug den Rücken.

Darüber hinaus informierte sie die Mitglieder über den neuesten Stand zu Klimagesetzen in Baden-Württemberg. Dabei kam auch das Thema „Kommunale Wärmeplanung“ zur Sprache. Die Kommunen der Region (darunter auch Ilvesheim) werden in dieser Sache zusammenarbeiten, an vielen Stellen liegen schon entsprechende Beschlüsse vor (wir berichteten).

Tuncer betonte auch, wie wichtig die Rückkopplung mit den Ortsverbänden sei. Sie bat um Rückmeldung zu verschiedenen Themen - wie zum Beispiel Gesetzesänderungen im Wahlrecht oder Altersgrenzen für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister

Die Ortsverbandsvorsitzende Zühl-Scheffer blickte zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Sie nannte zahlreiche Bespiele für das Engagement der Grünen: „Unter anderem wurde von uns die erfolgreiche Mahnwache gegen das AfD-Info-Mobil initiiert.“

Auch die anstehende Bürgermeisterwahl war ein Thema. Kandidat Michael Haug erhielt eine breite Rückendeckung von den Mitgliedern. „Michael Haug hat klare Vorstellungen für die Zukunft der Gemeinde und den Willen und die Energie, diese umzusetzen“, erklärte Zühl-Scheffer.

Außerdem stand bei der Versammlung die Wahl des Beisitzers an. Margarete Zitzelsberger wurde nach langjähriger Tätigkeit im Vorstand verabschiedet. Dietrich Linhart wurde einstimmig zu ihrem Nachfolger gewählt. red