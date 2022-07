Fisch auf dem Festplatz

Ilvesheim. In Ilvesheim steht wieder das traditionelle Fischerfest an – dieses Mal erneut als Open-Air-Veranstaltung. Wie der Angelsportverein (ASV) mitteilte, gibt es von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Juli, auf dem Festplatz eine große Auswahl an Speisen und Getränken. „Im Fischbäcker-Zelt werden nach bewährtem und beliebtem Rezept Filets vom Seelachs, Forellen und die Ilvesheimer Spezialität ,der Zander‘ zubereitet und verkauft“, so der ASV in einer Mitteilung.

Party am Freitagabend

Der Fischverkauf startet am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Neben dem Essen gibt es auch ein Kinderkarussell, einen Autoscooter und eine Schiffschaukel. Auch ein Süßwaren-Stand ist mit von der Partie. Eigentlich findet das Fischerfest immer in einem großen Zelt statt. Darauf haben die Organisatoren mit Rücksicht auf die Pandemie allerdings verzichtet. Ganz ohne Party müssen die Gäste aber nicht auskommen. Am Freitag wird bei der Fischerfest-Party DJ Bentzinger dabei sein. Aktuelle Infos unter www.ilvesheimer-fischerfest.de. red