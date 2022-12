Dominik Dieter rückt in den Ilvesheimer Gemeinderat nach

Ehrenämter sind für Dominik Dieter nichts Neues. Sei es in der Kirche oder im Gemeinderat - mit beiden hat der 38-jährige Ilvesheimer schon Erfahrung. Und so ist die Formulierung „Neu im Gemeinderat“ fast ein wenig irreführend. Denn Dieter rückt zwar für die CDU-Rätin Katharina Kohlbrenner nach, gehörte dem Rat von 2017 bis 2019 aber selbst schon einmal an. Vor fünf Jahren rückte er für Eric

...