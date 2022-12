Sparkasse in Hirschberg setzt auf Beratung per Video

Sparkassen-Vorstand Thomas Kowalski sprach von einem Augenblick mit Seltenheitswert: „Während andere Banken ihre Filialen schließen, eröffnen wir eine neue und sehr moderne.“ Mit diesen Worten begrüßte er Kunden und den Hirschberger Bürgermeister Ralf Gänshirt zur offiziellen Eröffnung der Filiale der Sparkasse Rhein Neckar Nord im Sterzwinkel. 500 000 Euro hat das Finanzunternehmen dafür ausgegeben. Vom neuen Standort im Sterzwinkel aus werden 3100 Kunden betreut. Hier werde die Arbeit der bisherigen Standorte in Großsachsen, Leutershausen und Lützelsachsen gebündelt: „Wir kommen hierher, um zu bleiben. Dies beweist der Mietvertrag, der über zwölf Jahre lang läuft“, ergänzte er.

Neue Technik im Einsatz

Als „Quantensprung“ bezeichnete er die neue Technik. Vor allem die markanteste Neuerung meinte er damit: eine Live-Box, die den klassischen Serviceschalter ersetzt. Betritt ein Kunde die Box, erhält er unmittelbar per Videoschalte Kontakt zu einem Serviceberater. „In Baden-Württemberg sind wir damit die Ersten. Wir können so einen Service von 8 bis 18 Uhr an fünf Tagen in der Woche anbieten“, lobte er. Sein Dank galt am Ende dem scheidenden Filialleiter Dominik Wittmann, der das Unternehmen verlasse.

Kowalski stellte daher dessen Nachfolgerin Theresa Germer vor. Germer ist ein echtes Sparkassengewächs. Seit ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau, die sie Anfang 2014 beendete, ist sie ihrem Arbeitgeber treu. Nach ihrem Abschluss fasste sie als Kundenberaterin in der Filiale im Mannheimer Stadtteil Feudenheim Fuß, seit 2019 führt sie selbst einen Filialverbund bestehend aus Edingen-Neckarhausen und Mannheim-Friedrichsfeld. Am 1. Januar des kommenden Jahres wird sie nun Leiterin des Filialverbundes Heddesheim/ Hirschberg. hr