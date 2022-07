Zwei Radfahrer bei Unfall in Heidelberg schwerverletzt

Heidelberg. Bei einem Unfall am Freitag in Heidelberg sind zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sind die beiden Radfahrer gegen 16 Uhr in der Straße "In der Neckarhelle" verunfallt. Ein 20-Jähriger Mann fuhr auf dem Geh- und Radweg von Heidelberg kommend in Richtung Neckargemünd. Als er dort eine vor ihm fahrende 62-Jährige überholen wollte, blieb er am Lenker der Frau hängen, woraufhin beide Radfahrer stürzten und schwer verletzt wurden. Beide wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

