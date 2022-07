16-jähriger auf E-Bike erfasst Radfahrer im Gegenverkehr in Hemsbach

Hemsbach. Zwei Radfahrer sind am Donnerstagnachmittag in Hemsbach auf Höhe der Reichenberger und Stettiner Straße zusammengestoßen. Ein 16-Jähriger hatte laut Polizei die Kontrolle über sein E-Bike verloren und geriet mit etwa 50 Kilometern pro Stunde in den Gegenverkehr und erfasste einen 18 Jahre alten Radfahrer. Der Jugendliche wurde mit Verletzungen am Fuß und mehreren Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige klagte über Schmerzen im Arm.

