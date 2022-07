Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein 25-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend in Ludwigshafen von der Straße gedrängt worden, wobei sein Rad beschädigt wurde – die Täter sind geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, bog der Geschädigte gegen 21.30 Uhr mit seinem motorisierten Dreirad von der Holbeinstraße in die Lagerhausstraße ein, als er von zwei PKW abgedrängt wurde. Die beiden fuhren auf beiden Fahrstreifen in der Lagerhausstraße Richtung Rheinallee.

Der 25-Jährige kam von der Fahrbahn ab und blieb im Bereich der dortigen Gleise stehen. Dabei wurde sein Fahrzeug beschädigt und er wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt, ob die beiden Pkw, einer silbern, der andere schwarz, an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 entgegen.

