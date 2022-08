Rund um den Europaplatz, dem neuen, pulsierenden Herz der Bahnstadt (wenn nicht sogar dem künftigen Zentrum Heidelbergs), wachsen seit drei Jahren neue Gebäude kräftig in die Höhe. An zentraler Stelle indes, dem südlichen Ausgang des Hauptbahnhofs in den neuen Stadtteil, war einiges ins Stocken geraten. Und Fußgänger müssen noch weiter umständliche Wege nehmen.

Erst kommende Woche –

...