Die Welt ist schrill, zumindest in der Sicht der Regisseurin Thirza Bruncken. Sie lässt die drei Spielerinnen Meriam Abbas, Julia Preuß und Bettina Schmidt in Sarah Kilters Stück „White Passing“ aufeinander los. Zwar nicht feindselig, aber voll verrätseltem Sprech in Sachen Deutschland. Wie man sich fühlt, wenn die eine einen nordafrikanischen Hintergrund hat. „Woran erkennt man einen

...