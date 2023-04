Verdi ruft zu Warnstreiks bei zwei Tochterfirmen des Uniklinikums Heidelberg auf

Heidelberg. Zu einem Warnstreik für tarifliche Bezahlung hat die Gewerkschaft Verdi bei zwei Tochterfirmen des Uniklinikums Heidelberg aufgerufen. Wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte, wird bei der Kurt-Lindemann-Haus gGmbH (KLH) am 4. und 5. April und bei der Klinik-Technik GmbH (KTG) am 5. und 6.April gestreikt. Außerdem findet am Mittwoch um 11 Uhr eine gemeinsame Demonstration der Streikenden durchs Neuenheimer Feld mit Kundgebung vor dem Klinikumsvorstand mit Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross statt.

Verdi arbeitet darauf hin, dass die bisher tariflos Beschäftigten der KTG und des Berufsförderungswerks KLH, einer Einrichtung der Rehabilitation, ähnlich gestellt werden wie ihre am Heidelberger Universitätsklinikum angestellten Kolleginnen und Kollegen.