Warnstreik am Uniklinikum Heidelberg am Mittwoch und Donnerstag

Heidelberg. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Klinik-Technik-GmbH, die zur Uniklinik Heidelberg gehört, für den 5. und 6. April zum Warnstreik aufgerufen. Dadurch sind beispielsweise Energieversorgung der Anlagen und Entsorgung am Uniklinikum betroffen. Wie die Klinik in einer Pressemitteilung berichtet werden aber keine Einschränkungen in der Patientenversorgung erwartet.

Die Klinik-Technik-GmbH beschäftigt aktuell etwa 280 Personen. Hintergrund des Warnstreiks ist die Forderung nach einem eigenen Tarifvertrag für den Betrieb.