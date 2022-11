Umwelt-Aktivist nach Blockade in Leimen vor Gericht

Heidelberg/Leimen. Nach rund drei Stunden öffentlicher Hauptverhandlung steht fest: Die Parteien treffen sich wieder im Heidelberger Justizgebäude an der Kurfürstenanlage, voraussichtlich in zwei Wochen wird das sein. Für die Anklage sind es neun Fälle von Nötigung, für den Beschuldigten Raúl Semmler und seine Unterstützer ein Akt des "zivilen Ungehorsams", weswegen sich der 38-Jähriger aus Mannheim und Heidelberg vor dem Heidelberger Amtsgericht verantworten muss. Im Mai 2021 soll er mit anderen die Zufahrt zum Werk von Heidelcement in Leimen blockiert haben. Der Schauspieler und ist in den vergangenen Monaten bei rund 30 Aktionen von Umweltaktivisten aufgefallen; zuletzt wollte er offenbar das Spielfeld in der Münchner Allianz Arena stürmen. Die Blockade der Werkszufahrt in Leimen soll im Mai 2021 der erste Anlass gewesen sein, der ihn in den Polizeicomputer brachte, berichtet ein als Zeuge geladener Kriminalbeamter und Spezialist für politisch motivierte Straftaten. Der Zementhersteller sei einer der größten CO2-Verursacher, erklärt Semmler den Hintergrund der Protestaktion. Diesen Akt des aus seiner Sicht "zivilen Ungehorsams" stellt er in eine Reihe mit Bürgerrechtsbewegungen in den USA, Indien und Euro, bei denen es beispielsweise um die Abschaffung von Rassendiskriminierung und die Einführung des Frauen-Wahlrechts ging, betont der Aktivist.

Semmler sitzt allein am Tisch im Gerichtssaal, einen professionellen Rechtsanwalt könne er sich nicht leisten, begründet er den ersten von mehreren Anträgen, mit denen er die Amtsrichterin an diesem Vormittag beschäftigt: Einen Rechtsbeistand möchte er richterlich zulassen lassen - und schlägt einen Vertrauten vor, der gerade selbst in München wegen einer Protestaktion der "Letzten Generation" in Bayreuth Angeklagter war. Der habe zwar nie Jura studiert, sich aber unter anderem in "drei mehrtägigen Schulungen zur Strafprozessordnung" Sachkunde angeeignet, argumentiert der Beschuldigte, der einen Strafbefehl nach der Blockade in Leimen erhalten hatte und dagegen Widerspruch einlegte. Weshalb es nun zur öffentlichen Hauptverhandlung kam, was Aktivisten vor dem Gerichtsgebäude mit Transparenten begleiteten, bis die Polizei sie anwies, den Protest einzustellen.

Staatsanwalt und Richterin sahen keine Notwendigkeit, einen Laien-Beistand in der Hauptverhandlung zuzulassen. Mit der Begründung, die genannte Person besitze keine ausreichende Sachkunde, um den Angeklagten juristisch unterstützen zu können, wurde der Antrag abgewiesen. Über einen ähnlichen weiteren Antrag, eine Beschwerde sowie einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin arbeitete sich die Hauptverhandlung, durch mehrere vom Beschuldigten gewünschten Pausen unterbrochen, weiter. Schließlich sollte sie am Nachmittag unterbrochen werden.

Semmler ist Klimaaktivist der "Letzten Generation". Die Gruppe hat mit Aktionen wie Hungerstreiks, Straßenblockaden und dem Abdrehen von Ölpipelines in den vergangenen Monaten immer wieder Aufmerksamkeit erregt – und Ärger. Als Beruf gibt er dem Gericht "Drehbuchautor" ins Protokoll. Bekannt wurde er als Schauspieler: 2009 stand Semmler als Valentinus in Sönke Wortmanns Historiendrama „Die Päpstin“ vor der Kamera, Gastauftritte hatte er unter anderem in Krimi-Serien im ZDF.