Thoraxchirurgie der Uniklinik Heidelberg als Exzellenzzentrum zertifiziert

Heidelberg. Die Abteilung Thoraxchirurgie der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD) und Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg ist von der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT) als Exzellenzzentrum zertifiziert worden. Damit ist sie eine von acht Kliniken in Deutschland, die die hohen Anforderungen für ein Gütesiegel der Fachgesellschaft an ein „Exzellenzzentrum Thoraxchirurgie“ belegt.

Exzellenzzentren müssen strenge Kriterien erfüllen: Diese reichen von interdisziplinärer und interprofessioneller Patientenversorgung über eine sehr hohe Behandlungszahl, Behandlungsqualität mit niedrigen Komplikationsraten und Infektionen, Weiterentwicklung des Fachgebiets auf nationaler und internationaler Ebene bis hin zu einem besonderen Engagement bei der Weiter- und Fortbildung des medizinischen und pflegerischen Personals.

1750 Eingriffe im Jahr

Die Thoraxchirurgie ist als Exzellenz-zentrum zertifiziert. © Madeleine Bierlein

In der Thoraxchirurgie werden sämtliche gutartigen und bösartigen Erkrankungen der Lungen, zentralen Atemwege, Brustwand sowie angrenzenden Regionen behandelt. Mit rund 1750 thoraxchirurgischen Eingriffen im Jahr 2021 ist sie eines der größten Zentren ihrer Art in Deutschland. „Hohe Patientenzahlen bringen Expertise mit sich. Aber für eine qualitativ hochwertige Behandlung spielen viele Faktoren eine Rolle“, betont Hauke Winter, Chefarzt der Thoraxklinik Heidelberg und Leiter der Abteilung für Thoraxchirurgie. „Wir hier in Heidelberg bieten eine große Anzahl an Studien und Forschungsprojekten, in denen Patienten von innovativen Behandlungen und Versorgungskonzepten profitieren können.“