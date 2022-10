42-Jähriger in U-Haft wegen Fund von sechs Kilogramm Marihuana

Heidelberg. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ist ein 42 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. Er soll im Besitz von rund sechs Kilogramm Marihuana gewesen sein, teilt die Polizei am Dienstag mit. Das Betäubungsmittel, offensichtlich zum Weiterkauf bestimmt, fanden Beamte während einer Verkehrskontrolle in dem Auto des 42-Jährigen. Sie hatten ihn am Sonntag, 10. Oktober auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Walldorf und Heidelberg/Schwetzingen aus dem Verkehr gezogen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Tatverdächtige wurde am Montag am Amtsgericht Heidelberg der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.