Nachhaltiger Neubau für die Feuerwehr

Heidelberg. Die Feuerwehr Ziegelhausen hat seit Mittwoch ein neues Zuhause – an diesem Tag ist das neue Gerätehaus offiziell eingeweiht worden. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Auch die Bauarbeiten seien so weit abgeschlossen und das Gebäude könne von der Freiwilligen Feuerwehr in Kürze bezogen werden, heißt es weiter.

„Mit dem Neubau verfügt die Abteilung Ziegelhausen über ein Gerätehaus auf dem neuesten Stand der Technik“, äußert sich Feuerwehrleiter Heiko Holler in der Pressemeldung zufrieden. Das sei gerade im Osten der Stadt aufgrund der größeren Entfernung zur Berufsfeuerwehr sehr wichtig. So könne das Gebäude auch bei Stromausfall weiterbetrieben werden und in einem Katastrophenfall als Anlaufpunkt für die Bevölkerung dienen. Außerdem sei das neue Gerätehaus ein Beispiel für nachhaltiges Bauen in Heidelberg.

Das Gerätehaus hat im Hinterhof des Alten Rathauses in Ziegelhausen seinen Platz gefunden und ragt in moderner Bauweise über dem Boden. Gebaut wurde in Hybridbauweise mit einer Mischkonstruktion aus Holz und Beton, so die Stadt. Das Obergeschoss wurde mit Holz errichtet. Die Passivhausbauweise berücksichtige zudem die Nutzung erneuerbarer Energien: Das Dach ist begrünt und es gibt eine Photovoltaikanlage mit Speicherfunktion, die Strom für Eigenverbrauch liefert. Mit dem Passivhaus würden sich die jährlichen Heizkosten reduzieren. Die Ersparnis liegt laut Holler im Schnitt bei mindestens 90 Prozent.

Funktions- und Aufenthaltsräume erreicht die Feuerwehr sowohl über eine Treppe als auch barrierefrei mit einem Aufzug. Über eine Rutschstange gelangen die ausgerüsteten Feuerwehrleute in die Fahrzeughalle, heißt es. Im Alarmfall rückt die Feuerwehr von dort aus – und fährt vom Gerätehaus weiter in Richtung Neckar auf die L 534. Laut Stadt sei es dabei immer wieder mal fast zu Kollisionen mit anderen Fahrzeugen gekommen. Mit einer dynamischen Anzeige, die den Verkehr über das Ausrücken der Feuerwehr und deren Rückkehr informieren soll, will die Stadt für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen.

Eigener Raum für die Jugend

Mit dem Neubau gibt es bei der Feuerwehr Ziegelhausen keinen Stillstand. Sie plant 2023 die Gründung einer Kinderfeuerwehr und will mit weiteren Impulsen, zu denen auch der Neubau zählt, den Nachwuchs an die Feuerwehr heranzuführen. Übrigens gibt es im neuen Gerätehaus auch einen eigenen Raum für die Jugendfeuerwehr.

Die Stadt hat in den Neubau 3,7 Millionen Euro investiert. Das Land hat förderte 120 000 Euro. vs