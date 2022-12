Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aufmarsch rechter Szene erwartet Mannheimer Neonazi Christian Hehl wird in Dudenhofen beigesetzt

Erstmals seit Jahren ist in der Region wieder ein Großaufmarsch der rechten Szene inklusive Gegenkundgebung zu erwarten: Am kommenden Samstag wird der Neonazi Christian Hehl in Dudenhofen beigesetzt