Auffahrunfall an Stauende auf A 65 bei Landau - zwei Verletzte

Landau. Zwei Menschen sind am frühen Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A 65 bei Landau in Fahrtrichtung Ludwigshafen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 48-Jähriger an einem Stauende mit seinem Sattelzug einem vor ihm abbremsenden Pkw auf. Der 48-jährige Fahrer des Pkw und sein 28-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehr als 15 000 Euro.

