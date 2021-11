Land stellt Bauvoranfrage für Maßregelvollzug

Der „Faule Pelz“ in der Heidelberger Altstadt soll für den Maßregelvollzug umgebaut und genutzt werden: Das unterstreicht eine Bauvoranfrage, die nun bei der Stadtverwaltung eingegangen ist. Eine breite Mehrheit des Gemeinderats stellt sich dagegen die, laut Antrag auf drei Jahre begrenzte, Zwischennutzung. In einer von der CDU versandten Erklärung, die auch von Bündnis 90/Grünen, SPD, Heidebergern, GAL/FW, Die Linke, FDP, Bunte Linke und Stadtrat Waseem Butt unterzeichnet ist,

Eine mögliche Reaktivierung des ehemaligen Heidelberger Gefängnisses für den Maßregelvollzug stößt in der Stadt auf Ablehnung. Uni-Rektor Bernhard Eitel betonte: „Ich sehe die Zwangslage von Sozialminister Manne Lucha (Grüne), halte die Idee aber für nicht realisierbar.“ Ressortchef Lucha hatte betont, die Nutzung durch die Universität werde nicht in Frage gestellt, „Aber wir wollen, bis die universitären Planungen umgesetzt werden können, was sicherlich noch zwei bis drei Jahre dauern wird, diese leerstehende Einrichtung für den Maßregelvollzug nutzen.“ miro