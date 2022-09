Jugendliche planen Raubüberfall auf 13-Jährigen

Heidelberg. Gemeinsam sollen sie den Raubüberfall auf den 13-Jährigen geplant haben, um ihn in eine Falle zu locken. Zwei Jugendliche haben in der Heidelberger Südstadt am Freitagnachmittag in der Von-der-Tann-Straße einen 13-Jährigen bestohlen und geschlagen. Laut Polizeiangaben rannten die Täter auf den Jungen zu, entrissen ihm seine Tasche und schlugen ihm ins Gesicht. Danach flüchteten die Jugendlichen. Ein Freund, der den 13-Jährigen begleitete, rannte den Tätern hinterher. Gefasst wurde einer der Angreifer allerdings erst von der alarmierten Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 15-Jährige habe Gegenstände bei sich getragen, die sich zuvor in der Tasche des 13-Jährigen befunden haben sollen. Auf dem Mobiltelefon des 15-Jährigen fand die Polizei Nachrichten, die auf eine Planung des Überfalls schließen lassen – und zwar zwischen dem 15-jährigen Gefassten und dem Begleiter des Jungen. Dieser soll den Jungen in die Falle gelockt haben, um ihn zu überfallen. Der zweite Angreifer, der unerkannt entkam, konnte im Nachgang von der Polizei ermittelt werden und wird sich nun ebenfalls für den Raubüberfall verantworten müssen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist unbekannt.