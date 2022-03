60 Akteure, mehr als 50 Veranstaltungen in neun Wochen: Die Internationalen Wochen gegen Rassismus in Heidelberg stehen unter dem Motto „Haltung zeigen“ und sind rekordverdächtig. Zum Auftakt ist ein großes Mädchen-Fußballfest geplant: Für das Spielfest auf dem Rasen der SG-Kirchheim am 13. März können sich noch viele Mädchen im Alter zwischen neun und 17 Jahren anmelden.

Tugba Tekkal

...