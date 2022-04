Helmut Schmidt in 100 Bildern

Heidelberg. Helmut Schmidt ist Thema einer Ausstellung in der Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg, die am Mittwoch eröffnet wird und bis 24. Juli zu sehen ist. 100 Fotos beleuchten sowohl das private Leben als auch das politische Wirken des 2015 verstorbenen Staatsmannes, der von 1974 bis 1982 als Bundeskanzler amtierte.

Seltener Moment der Privatheit: Helmut Schmidt 1981 mit Ehefrau Loki.

Ergänzt werden die Fotos durch historische Objekte aus den Beständen der Helmut-und-Loki-Schmidt-Stiftung Hamburg. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der zum Preis von 19,90 Euro erhältlich ist.

Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch um 19 Uhr. In seinem Vortrag widmet sich Kurator Magnus Koch von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung in Hamburg auch der geschickten Selbstdarstellung Schmidts auch mit Hilfe von Fotos, die mit dazu beigetragen hat, dass er noch heute der beliebteste aller deutschen Bundeskanzler ist. Mit dabei sind aber eben auch private Schnappschüsse wie vom gemeinsamen Spaziergang mit Ehefrau Loki am Strand von Florida 1981.

Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei. Erforderlich für die Teilnahme ist jedoch eine vorherige Anmeldung per Mail unter friedrich @ebert-gedenkstaette.de.

