Gelbe Scheine für das Frauen-Nachttaxi in Heidelberg nur noch bis Ende des Jahres gültig

Heidelberg. Die bisherigen gelben Scheine für das Frauen-Nachttaxi in Heidelberg sind ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr gültig. Die gelben Scheine sollen bis zum Ende des Jahres genutzt werden oder bis zum Ablauf der Frist umgetauscht werden, teilt das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg mit.

Seit 1992 gibt es in Heidelberg das Angebot des Frauen-Nachttaxis. Es ermöglicht Heidelberger Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, in der Zeit zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens, um sicher und vergünstigt Taxi zu fahren. Der Fahrpreis wurde zum 1. Mai 2019 gesenkt und beträgt seither statt sieben nur noch sechs Euro. Dafür wurden neue, lilafarbene Frauen-Nachttaxi-Scheine erstellt. Die bisherigen gelben Scheine konnten weiterhin in einer Übergangszeit verwendet beziehungsweise rückerstattet werden. Diese Übergangszeit endet nun am 31. Dezember 2022. Ab 1. Januar 2023 verlieren die gelben Scheine ihre Gültigkeit und werden von der Taxizentrale nicht mehr akzeptiert. Frauen-Nachttaxi-Scheine sind im Vorverkauf in allen Heidelberger Bürgerämtern und beim Bürgerservice im Rathaus erhältlich.

Trans* Frauen ohne abgeschlossene Personenstandsänderung können das Frauen-Nachttaxi ebenfalls nutzen, sie müssen beim Kauf lediglich ihren dgti-Ausweis vorlegen. Informationen zum Ergänzungsausweis gibt es auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V.

Ausführliche Informationen zum Frauen-Nachttaxi sind auf der Internetseite der Stadt Heidelberg erhältlich.