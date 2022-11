Deutlich mehr Strafverfahren am Landgericht Heidelberg

Heidelberg. Die Richter und Staatsanwälte am Landgericht Heidelberg haben deutlich mehr Arbeit bekommen: In den ersten neun Monaten dieses Jahres seien allein 70 Prozent mehr Strafverfahren für die Großen Strafkammern eingegangen als im ersten Dreivierteljahr 2021. Gründe dafür könnten noch nicht eindeutig gefunden werden, erklärte Gerichtspräsident Helmut Perron bei einem Pressegespräch. Der Trend sei in diesem Ausmaß aktuell bei anderen Landgerichten in Baden-Württemberg nicht so zu erkennen. Man sei aber mit dem Justizministerium im Gespräch, um die Personalausstattung anzupassen. Im Zivilbereich hätten die Klagen im gleichen Zeitraum um etwa zehn Prozent zugenommen.

Im vergangenen Jahr wurden im Landgerichts-Bezirk Heidelberg Geldauflagen in Höhe von 611.465 Euro erteilt. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Vorjahr von 64,2 Prozent. An die Staatskasse gehen davon 29,5 Prozent (180.520 Euro). Außerdem profitieren gemeinnützige Projekte und soziale Einrichtungen von dem eingenommenen Geld.