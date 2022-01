Heidelberg.

Ein Restaurant in der Speyerer Straße in Heidelberg ist am Sonntagabend in Brand geraten.

Gegen 20.15 Uhr wurde bei der Berufsfeuerwehr in Heidelberg das Feuer gemeldet, teilte die Polizei mit. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befinden sich derzeit im Einsatz.

Zeitweise war ein Streckenabschnitt für den Feuerwehreinsatz gesperrt. © Priebe

Nähere Umstände sind noch nicht bekannt. Die Speyerer Straße ist aktuell stadteinwärts ab Baumschulenweg gesperrt.

