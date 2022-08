Brand in Heidelberger Hinterhof - Couch steht in Flammen

Heidelberg. Eine in einem Hinterhof in der Heidelberger Lenaustraße abgestellte Couch ist am Montagabend, gegen 19 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei drohte das Feuer bei auf die Fassade des Gebäudes überzugreifen. Eine zuerst eingetroffene Polizeistreife konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Durch die Feuerwehr konnte der Brand dann vollständig gelöscht werden.

Ein Großteil der Bewohner hatte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits eigenständig aus dem Gebäude begeben. Alle weiteren Bewohner wurden herausgebeten. Durch die Feuerwehr musste eine Wohnung im Erdgeschoss über den Balkon betreten werden, da nicht bekannt war, ob sich die Bewohnerin in der Wohnung befand.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden an der Hausfassade und einem Balkon im Erdgeschoss im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Lenaustraße musste für den Einsatz kurzfristig gesperrt werden.

