Feuerwehr rettet zwei Anwohnerinnen aus brennender Wohnung in Walldorf

Walldorf. Zwei leichtverletzte Frauen und eine bis auf Weiteres unbewohnbare Wohnung – das ist die Bilanz eines Brandes, der am Dienstagnachmittag in Walldorf ausgebrochen war. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr zwei Anwohnerinnen aus dem betroffenen Gebäude retten.

Um kurz vor 14 Uhr war laut Aussage der Polizei der Brand in einem Mehrparteienhaus im Finkenweg ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein Bett in einer Wohnung in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Walldorf schnell unter Kontrolle gebracht und das brennende Bett aus dem Haus entfernt, ehe sich der Brand auf weitere Einrichtungsgegenstände ausbreiten konnte.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Eine Bewohnerin musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenso eine Nachbarin, die das Feuer bemerkt und scheinbar der Betroffenen geholfen hatte, aus der brennenden Wohnung zu kommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bleibt zumindest die betroffene Wohnung aufgrund der ausgetretenen Rauchgase bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten musste der Finkenweg vollständig gesperrt werden.