Altstadtfest in Heidelberg bei "Sommer am Fluss"

Heidelberg. Zwei Tage lang rückt die Stadt an den Neckar: Am Samstag und Sonntag, 21./22. August, muss der motorisierte Verkehr die B 37 zwischen Alter Brücke und Marstall meiden. „Sommer am Fluss“ heißt das Altstadtfest mit Livemusik und Programm.

Zwei Tage lang, am Samstag, von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr entsteht eine Flaniermeile am Fluss. Neben den Bootsfahrten des Solarschiffes und der Weißen Flotte gibt es eine Chill-out-Area mit Bar an der Alten Brücke, betrieben vom Verein Neckarorte, die zum Entspannen einlädt. Livemusik wird auf zwei Bühnen geboten: an der Alten Brücke und bei der Heuscheuer. Beim Kinderprogramm am Krahnenplatz können sich die kleinen Besucher austoben.

Sandstrand und Palmen an der Brücke. © Tobias Schwerdt/HD Marketing

Gastronomen halten Angebote zum Schlemmen und Genießen bereit. Die Besucher dürfen ihre Picknickdecke oder ihren Liegestuhl mitbringen, um beim „Sommer am Fluss“ zu verweilen.

Es besteht eine Zugangskontrolle an der Festmeile. Wer getestet, geimpft oder genesen ist, muss den entsprechenden Nachweis dabei haben. Per Luca-App oder handschriftlich werden die Kontaktdaten erfasst. Geltende Corona-Regelungen werden während der gesamten Veranstaltung streng umgesetzt.

Vor zwei Jahren großer Erfolg

Vor zwei Jahren, 2019, war das Fest ein großer Erfolg. Im vergangenen Jahr sorgte die Pandemie für eine Absage. „Ich habe es Ihnen versprochen, wenn wir die Corona-Regeln einhalten, werden wir in diesem Jahr wieder feiern und ich bin mir sicher, dass wir alle Spaß haben werden.“, freut sich Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH.

Stadtchef Eckart Würzner war es seit seiner Kandidatur ein Anliegen, die Stadt näher an den Fluss zu bringen. Die stark befahrene B 37 schneidet an dieser Stelle normalerweise die Altstadt vom Neckar ab. miro