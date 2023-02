Alter Kohlhof in Heidelberg - nach jahrelangem Streit naht die Entscheidung

Im Streit um die Bewirtschaftung des Alten Kohlhofs auf dem Heidelberger Königstuhl zeichnet sich ein weiteres Mal eine Entscheidung ab. Am 24. März will der zuständige Senat des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe sein Urteil im Berufungsverfahren verkünden. Das teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag im Nachgang eines Verhandlungstags mit, an dem ein Sachverständiger zu einem vom ihm

...