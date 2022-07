62-Jähriger fährt in Heidelberg auf Auto auf und überschlägt sich

Heidelberg. Ein 62-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmittag in Heidelberg auf der L531 auf ein vor ihn fahrendes Auto aufgefahren und hat sich überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hielt der vor ihm fahrende 71-Jährige an einer roten Ampel. Der 62-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, fuhr aber hinten auf und streifte den Bordstein einer Verkehrsinsel. Dadurch überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 71-Jährigen auf ein weiteres vor ihm haltendes Fahrzeug geschoben.

Der 62-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und verletzte sich nicht. Der 71-Jährige verletzte sich leicht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.