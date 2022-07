Schwerer Unfall auf B535 bei Schwetzingen – beide Fahrer verletzt

Schwetzingen. Zwei Fahrzeuge sind bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der B535 auf Höhe Hirschacker, Fahrtrichtung Schwetzingen, von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 47-jähriger Autofahrer in Höhe der Eichendorfstraße aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und streifte dabei eine auf der rechten Fahrspur fahrende 54-Jährige. Der 47-Jährige kam von der Fahrbahn ab, geriet auf die Leitplanke und überschlug sich. Durch den Zusammenstoß verlor die 54-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Beide Fahrzeuge blieben in einem angrenzenden Feld liegen.

Die 54-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr Schwetzingen geborgen. Der Unfallverursacher und die 54-Jährige kamen mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Der 47-Jährige war bei dem Unfall betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von je etwa 10.000 Euro.

Die Fahrbahnen Richtung Schwetzingen der B36/B535 waren bis 4.10 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

