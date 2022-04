So geht es in Heddesheim jetzt weiter

Heddesheim. Die Wähler haben entschieden. Achim Weitz wird neuer Bürgermeister von Heddesheim. Bevor er sein Amt antritt, muss zunächst der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz des amtierenden Bürgermeisters Michael Kessler formal das Endergebnis der Wahl feststellen. Dazu kommt er am Montag, 11. April, um 15 Uhr im Bürgerhaus zusammen. Seinen ersten Termin hat der Neue dann am Dienstag, 12. April, wenn ihm zu Ehren am Badeseerundweg ein Baum gepflanzt wird. Die Amtsgeschäfte übernimmt er am 1. Juni, seine offizielle Verpflichtung ist in einer Sondersitzung des Gemeinderates vorgesehen. Diese findet voraussichtlich am Freitag, 3. Juni, um 17 Uhr im Bürgerhaus statt. Die Verabschiedung des Amtsinhabers ist bereits eine Woche vorher, am 27. Mai, vorgesehen. hje

