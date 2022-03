Lernbegleiter unterstützen Jugendliche an Schulen

Die Lernbegleitung ausgewählter Schüler in der Klassenstufen fünf bis zehn durch ehrenamtliche Lernbegleiter läuft in Heddesheim seit Jahren erfolgreich: Seit dem Frühjahr 2007 wurden bereits an der ehemaligen Johannes-Kepler-Schule rund 30 Jugendliche im Rahmen dieses Projekts unterstützt. Gefördert werden die Schüler in der Regel in den Kernfächern Deutsch, Englisch oder Mathematik sowie bei der Entwicklung und Festigung allgemeiner Grundtugenden wie beispielsweise Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung und der Bildung von Sozialkompetenzen.

Aktuell sucht die Gemeinde weitere Ehrenamtliche, die mit Schülern aus den fünften Klassen der Gemeinschaftsschule arbeiten möchten. Dies findet in regelmäßigen Treffen vormittags statt, jeweils integriert in den Ganztagsbetrieb an der Schule, oder gelegentlich nachmittags bei gemeinsamen Unternehmungen in der näheren Umgebung.

Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Interessierte sollten ein bis zwei Stunden Zeit pro Woche mitbringen und Freude daran haben, mit Jugendlichen zu arbeiten. Die Tätigkeit umfasst neben der Unterstützung beim Lernen den Gedanken einer Patenschaft im Sinne einer vertrauensvollen und von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Beziehung. Wichtig sind dabei vor allem Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Bereitschaft zur Annahme des Jugendlichen sowie zu einer konstanten Beziehungsgestaltung und Teamfähigkeit.

Kontinuierliche Hilfe

Interessenten werden in die Lernbegleitung eingearbeitet und erhalten kontinuierliche Unterstützung durch die Schule sowie durch den Schulsozialarbeiter Uli Biedermann. Wer Lernbegleiter werden will, kann sich beim Schulsozialarbeiter der Karl-Drais-Schule, Uli Biedermann melden (Telefon 06203/4 03 96 69, E-Mail: mailto:schulsozialarbeit.kds@gmail.com). Informationen gibt es auch im Jugendhaus Just unter Telefon 06203/ 49 22 93. red