Zuwendung zur Deckung der Nebenkosten

Bürstadt. Die Ambulante Palliativ- und Hospiz-Initiative (PaHoRi) steht für Begleitung, Unterstützung, Beratung, Fürsorge, Aufmerksamkeit und Betreuung. Wenn das gewohnte Leben zusammenzubrechen droht und das Leben eines geliebten Menschen dem Ende entgegengeht, sind die umfassend ausgebildeten Ehrenamtlichen des Vereins für alle Angehörigen und Betroffenen da. Sie bieten neben der fachlichen Unterstützung zu Hause, in Alten- und Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern ein ergänzendes Angebot zu pflegerischen, medizinischen und seelsorgerischen Hilfen an. Überkonfessionell, frei und unabhängig von Sozialträgern, arbeiten sie jedoch eng mit diesen zusammen.

Kontakt PaHoRi, Schubertstraße 31, 68642 Bürstadt. Telefon: 06206/71 02 03. E-Mail: info@pahori.de, Homepage: www.pahori.de, Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 15.30 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Spendenkonto: Sparkasse Worms-Alzey-Ried; IBAN: DE 87 5535 0010 0004 1749 00. Fell

Zudem bieten sie eine individuelle Beratung zu Versorgungs- und Unterstützungsangeboten. Sie nehmen Sorgen ernst und begleiten einfühlsam die Betroffenen. Auch zu den wichtigen Themen wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht beantworten die Fachleute gerne alle Fragen.

Engagement für Trauernde

Aber auch Trauernde werden nicht alleine gelassen. Ob in Einzel- oder Gruppengesprächen, bei Spaziergängen oder entspannenden Bastelarbeiten – hier setzen sich die Ehrenamtlichen mit Engagement für die Hinterbliebenen ein. Neben den Erwachsenen werden auch Kinder und Jugendliche von den Fachkräften betreut. Ausgebildet und eingesetzt werden die Ehrenamtlichen von den beiden hauptamtlichen Koordinatorinnen Gaby Weiß-Szpera und Margarethe Keilmann. Das berichtete PaHoRi-Vorsitzender Wolfgang Zeißner Fiege-Logistik-Geschäftsführerin Sandra Trautmann. Sie war mit Fiege-Arbeiter Matthias Wetzel zu einem Besuch in die Geschäftsräume des Vereins in Schubertstraße 31 gekommen. Im Gepäck hatte sie eine Spende über 1000 Euro. „Ich finde diese Initiative sehr wichtig“, erklärte sie nach einem kleinen Rundgang und einem ausführlichen Informationsgespräch. Denn während die Gehälter der Koordinatorinnen pro Begleitung von der Pflegekasse bezahlt werden, müssen Büromiete, Spritkosten, Porto, Telefon und weitere Nebenkosten aus Spendengeldern bestritten werden. Die Zuwendung des Logistikunternehmens zauberte deshalb dem Vorsitzenden ein breites Lächeln ins Gesicht. Für Sandra Trautmann ist es ein Anliegen, in der Region neben den geschäftlichen Aspekten auch soziales Engagement zu zeigen. Denn für die Betroffenen sind Begleitungen und Trauergespräche kostenlos.