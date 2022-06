Heddesheims neuer Bürgermeister Achim Weitz schüttelt viele Hände

Von Hans-Jürgen Emmerich

Am Mittwoch um acht Uhr hat er angefangen: Zum ersten Mal betrat Achim Weitz das Heddesheimer Rathaus als Bürgermeister. Gekommen war der Neue mit dem eigenen Auto. „Der Dienstwagen war noch bei der Inspektion und bei der Reinigung“, erklärt er. Spätestens ab Freitag wird er dann aber mit dem Gemeindefahrzeug zwischen Wohnsitz in Edingen und Rathaus in Heddesheim pendeln.

Als langjähriger Mitarbeiter ist ihm das Rathaus vertraut. „Ich war selbst etwas überrascht, wie wenig angespannt und aufgeregt ich war“, gesteht er am Nachmittag dem „MM“ am Telefon. „Für mich war das keine Reise ins Ungewisse“, erklärt Weitz: „Ich wusste ganz genau, wer oder was auf mich zukommt.“

Er habe sich unheimlich darauf gefreut, jetzt wieder mit alten Kollegen zusammenzuarbeiten und die neuen endlich alle kennenzulernen. „Mein Terminkalender war schon angelegt und befüllt“, gibt er Einblick. Vorzimmer und Hauptverwaltung hätten dafür gesorgt, einige Dinge seien bereits in den vergangenen Tagen mit ihm abgestimmt worden.

„Wichtig war mir auf jeden Fall, durchs Haus zu gehen“, erzählt der neue Bürgermeister von seinem ersten Arbeitstag. Auch wenn er die meisten Mitarbeiter schon kannte, sei es ihm wichtig gewesen, jedem Einzelnen die Hand zu schütteln, hallo zu sagen und sie wissen zu lassen: „Wir schaffen jetzt zusammen.“ Dafür habe er sich bewusst ausführlich Zeit genommen.

Zeit kostete aber auch die Technik. Zugänge und Programme freischalten, Handy und Tablet einrichten: „Das wird noch ein paar Tage dauern, bis ich da überall drin bin.“ Dass das Thema Cybersicherheit eine große Rolle spielt, weiß er als ehemaliger Ordnungsamtsleiter in Schriesheim nur zu gut. Dort hatte bekanntlich gerade erst ein Hackerangriff die gesamte EDV lahmgelegt.

Auf seinem Schreibtisch liegen derweil noch acht Mappen mit Schriftstücken, die er unterschreiben muss, darunter auch Glückwünsche zu Geburtstagen und Ehejubiläen. Den „MM“-Fotografen Marcus Schwetasch, der ihn am neuen Arbeitsplatz im Bild festhalten wollte, hatte er kurz vor seiner ersten Amtsleiterrunde zu Besuch. Gerade im Hinblick auf die Pfingstferien sei es ihm wichtig gewesen, mit den Amtsleitern noch vorher zu sprechen. Es ging um Inhaltliches und Organisatorisches und um die erste reguläre Gemeinderatssitzung unter seiner Leitung, die am Donnerstag, 23. Juni, stattfindet. „Ich bin sehr zufrieden, wie das gelaufen ist“, versichert Weitz: „Wir sind da schon große Schritte weitergekommen.“

Im seinem Dienstzimmer ist schon am ersten Tag zu erkennen, dass Weitz bekennender Waldhof-Fan ist. Davon kündet ein Spraygemälde im Hintergrund mit dem Waldhof-Signet und dem Wasserturm. Der Schreibtisch ist dagegen weitgehend leer, sieht man einmal von diversen Schriftstücken und Unterschriftenmappen ab. Ob er auch Kunstwerke darauf stehen hat? „Eines steht da noch“, verrät er, um gleich zuzugeben: „Was genau das ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen.“ Die Dekoration habe bei ihm jetzt nicht oberste Priorität: „Mir ist es vor allem wichtig, in die richtigen Themen zu kommen.“

Einführung am Freitag

Seinen Dienst hat Achim Weitz nun also angetreten, seine förmliche Verpflichtung als Bürgermeister von Heddesheim erfolgt dann am Freitag, 3. Juni, um 17 Uhr in einer Sondersitzung des Gemeinderates im großen Saal des Bürgerhauses. Geleitet wird sie von Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Hege, der auch die eigentliche Verpflichtung vornimmt. Eine Stunde ist geplant, danach gibt es einen Umtrunk. Alle Bürger sind eingeladen.