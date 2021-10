Der höchste „Feiertag“ der Kerwe

„Das Wetter war für Schausteller, Vereine und Bürger am Kerwe-Wochenende in Ordnung“ sagte Bürgermeister Michael Kessler beim Wellfleischessen in der Nordbadenhalle. Das Geschäft in der Dorfmitte lief gut, so dass alle Beteiligten zufrieden waren. „Es ist natürlich angenehmer, wenn keine Absperrzäune um das Geschehen am Fritz-Kessler-Platz stehen und die Besucher nicht in vorgegebenen Bahnen die Halle betreten müssen“, sagte der Verwaltungschef. Doch die Besucher nahmen dies in Kauf und hatten trotzdem ihren Spaß.

Im Foyer der Halle wurde genau kontrolliert, dass die Corona-Regeln auch eingehalten wurden. Der Sängerbund und die Bouleabteilung des Tennisclubs hatten erstmals die Bewirtung in der Nordbadenhalle übernommen. Hans Siegel, Chef vom Sängerbund, war mit 16 Sängerinnen und Sängern im Einsatz. Fritz Rosner von den Boulefreunden hatte 12 Helferinnen und Helfer vor Ort. Sie waren sich einig: „Es läuft gut und ist heute ein entspanntes Arbeiten. Man merkt, dass nur die Hälfte der sonstigen Gästezahl in der Halle bewirtet werden können“. Lautstark waren die Kerweborscht mit ihren Strohhüten und ihrem Schlachtruf: „Wem kehrt die Kerwe? Unser“ zu hören.

Gesellige Bürgermeisterrunde

Die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden waren wieder Gäste der Gemeinde. Michael Kessler, der den Vorsitz des Bürgermeister-Sprengels innehat, freute sich, seine Kollegen bewirten zu können. Hans-Jörg Höfer (Schriesheim), Stefan Schmutz (Ladenburg), Andreas Metz (Ilvesheim), Christoph Oeldorf (Wilhelmsfeld) und Benjamin Köpfle (Laudenbach) sowie seine ehemaligen Kollegen Roland Marsch (Edingen-Neckarhausen), Herman Lenz (Laudenbach), Hans Zellner (Wilhelmsfeld), Werner Oeldorf (Hirschberg) und Ex-MdB Karl A. Lamers nahmen Kesslers Einladung zum Wellfleischessen gerne an.

Hans-Jörg Höfer kommt gerne, um sich mit den Kollegen auszutauschen. Roland Marsch, seit sechs Jahren Pensionär, nutzt die Gelegenheit, Kontakte zu pflegen. „Jetzt haben wir Zeit dazu“, so Marsch. Neun Tage vor seinem Abschied als MdB war auch Lamers wieder Gast beim höchsten Heddesheimer Feiertag, dem Kerwemontag. „Ich werde eine Bank stiften, denn ich genieße die Kontakte mit den Menschen“, so der Politiker. Sie wird am Grillplatz, am Rande der Kleintierzuchtanlage ihren Platz finden. diko

