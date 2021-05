Am Samstag ab acht gibt’s Schließfächer am Badesee Heddesheim

An diesem Samstag um acht Uhr stehen Freunde des Badesees in Heddesheim wieder Schlange. Dabei geht es nicht um den Einlass ins Strandbad, sondern um die Zuteilung eines Schließfachs. Obwohl das nötige Formular im voraus online abrufbar war, erfolgt die Vergabe nach dem Windhundprinzip, wie Hauptamtsleiter Julien Christof auf Nachfrage am Freitag noch einmal bestätigte: Wer zuerst kommt. mahlt zuerst.

Corona bleibt allerdings auch hier nicht ohne Auswirkungen. In den Genuss eines Schließfachs für die Dauer der Saison kann nur kommen, wer vorab eine Dauerkarte erwerben konnte. Auch diese Tickets waren heiß begehrt und nicht in der gewünschten Zahl verfügbar.

Die Tagestickets für den See sind limitiert und nur per App erhältlich. Sie werden jeweils nach Mitternacht freigeschaltet, es kann aber auch im Lauf des Tages neue Kontingente geben.

Informationen der Gemeinde:

"Seit dem 22.05.2021 ist die Badesaison am Heddesheimer Badesee eröffnet!

Aufgrund der aktuellen Situation und den einzuhaltenden Regularien mussten wir den Verkauf der Eintrittskarten in diesem Jahr leider ändern und können nur eingeschränkte Angebote machen.

Die Tagestickets sind limitiert. Sie können ab 0:01 Uhr nachts ein Ticket für den aktuellen Tag erwerben. Aufgrund der großen Nachfrage kann es sein, dass die Tickets oft bereits kurz nach der Verfügbarkeit schon wieder vergriffen sind.

In der Regel werden im Laufe des Tages situationsbedingt vor Ort nach und nach weitere Tickets freigeschalten. Schauen Sie daher am Vormittag oder zu einem späteren Zeitpunkt immer mal wieder in die App. Achten Sie bitte darauf die App immer komplett zu schließen, damit sich die Werte auch aktualisieren.

Die e-Ticket-App „eTickets Heddesheim" finden Sie im Google Play Store sowie Apple App Store. Sie haben auch die Möglichkeit am PC ein Einzelticket unter dem Link www.heddesheim.eticket-software.de Zuerwerben. Nur in diesem Fall kann der QR-Code ausgedruckt oder an eine E-Mail-Adresse gesendet werden.

Ein Verkauf von Einzelkarten am See findet nicht statt.

Unsere 10er-Karten sowie Abendtickets stehen nicht zum Verkauf.

Derzeit ist der Zutritt nur mit Vorlage eines tagesaktuellen negativen Schnelltests (Bescheinigung nicht älter als 24 Stunden) oder durch Vorlage des Impf- oder Genesenennachweises möglich. Der Impfschutz gilt als vollständig, wenn seit der letzten vorgeschriebenen Impfdosis 14 Tage vergangen sind. Der Genesenennachweis darf nicht älter als 6 Monate sein.

Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch unbedingt die folgenden Hygienemaßnahmen und Einschränkungen am Heddesheimer Badesee.

Bitte halten Sie immer 1,5 Meter Abstand zu Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt oder einem weiteren Haushalt gehören. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine medizinische Maske zutragen. Im Eingangsbereich sowie in geschlossenen Räumen (Toilettenhäuschen) ist Maskenpflicht.

Generell gilt außerdem:

? Abstandsmarkierungen und Hinweisschilder beachten

? Hände regelmäßig waschen, ausreichend Möglichkeiten hierzu stehen zur Verfügung

? Zwischen den Liegen und Handtüchern ist ein Abstand von mindestens 1,5 Meter einhalten. Dies gilt nicht für Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, sowie zu einem weiteren Haushalt.

Alle Fragen und Antworten rund um den Besuch an unserem Badesee finden Sie auch in unseren FAQ unter www.heddesheim.de/badesee"