Herbstjazz in der Kirche

Groß-Rohrheim. Das Festival „Herbstjazz“ findet am Samstag, 24. September, in der evangelischen Kirche in Groß-Rohrheim statt. Vom Nachmittag bis zum Abend feiern Zuhörer, Profis und Amateure eine Jazzparty mit Kaffee und Kuchen und kleinen kulinarischen Köstlichkeiten am Abend. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

Das Programm wird um 15 Uhr eröffnet vom Evangelischen Kirchenchor unter der Leitung von Ulrike Wolny. Die Jazzformation Cluster V um Rolf Lautenbach spielt von 15.45 bis 16.30 Uhr. Bis 17.15 Uhr übernehmen Planet Weschnitz mit Reinhard Pleil (Geige, Gesang), Wilfried Morew (Tres, Gesang), Stefan Müller (Gitarre), Adrian Steier-Bertz (Kontrabass, Gesang). Es folgt die Gruppe JAZZ:IT mit Modern Jazz von Miles Davis bis Herby Hancock, Um 18 Uhr findet eine Session für alle Interessieren statt.

Von 19 bis 20 Uhr hat das Treno Dello Swing aus Italien seinen Auftritt. Das Akustik-Quartett mit Belinda Migitsch (Klarinette), Andrea Ruocco (Kontrabass) sowie den beiden Gitarristen Matteo Scalchi und Massimiliano Sartori kommt aus Trient und bietet ein heißes Hot-Jazz-Repertoire als Hommage an Django Reinhard. Das Cremer/Dömling/Partheil Trio spielt von 20 bis 21 Uhr Kompositionen des im Mai 2020 verstorbenen Bassisten und Komponisten Jürgen Wuchner, der die Groß-Rohrheimer Jazznacht von Beginn an unterstützt hatte. Das Trio USU besteht aus Sängerin Silvia Sauer, looper Ulrike Schwarz am Saxofon und Uli Schiffelholz am Schlagzeug. Es spielt von 21 bis 22 Uhr improvisierte Musik mit Bezug zum Ort der Performance. Dann gestaltet das P-Trio mit Michael Distelmann (Kontrabass), Eberhard Petri und Ralf Keidel (Querflöte) das Finale. kur