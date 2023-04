Flohmarkt auf dem Bauermarkt

Groß-Rohrheim. Der Groß-Rohrheimer Bauernmarkt am Freitag, 28. April, findet ab 14 Uhr in der Allee erstmals in Kombination mit einem vom Turnverein organisierte Kindersachenflohmarkt statt. Anmeldungen für den Flohmarkt nimmt der TV Groß-Rohrheim über seine Homepage direkt entgegen. Der Verein vergibt die Standplätze.

Während im hinteren Teil der Allee die Flohmarktstände aufgebaut werden, verkaufen im vorderen Bereich die Markthändler wie jeden Freitag ihre Lebensmittel.

TV bestückt Kuchentheke

Es gibt Wurst- und Fleischspezialitäten vom Büttenhof, rheinhessischen Wein vom Weingut Vollmer, regionales und saisonales Obst und Gemüse von Familie Biebesheimer, Brotsorten aus Dinkel- und Roggenmehlen vom Bäckermeister Hans sowie Tee, Kräuter und Gewürze von Familie Kübler. Auch der Stand mit Gemüse, Salat und Tomatenpflänzchen hat sich für Freitag angemeldet. Außerdem gibt es einen Stand mit Marmeladen, Likören und glutenfreiem Gebäck. Mediterrane Feinkost und Käsespezialitäten bietet Familie Arslan. Der Kuchenstand wird vom Turnverein Groß-Rohrheim betreut.

Bratwurst zum Muttertag

Der Arbeitskreis Bauernmarkt weist außerdem schon jetzt darauf hin, dass am Freitag, 12. Mai, in der Allee der Muttertagsmarkt mit „Rohrheimer Lange“ Grillbratwurst vom Lottoclub stattfindet.

Im zweiten Halbjahr 2023 sind noch viele Termine für die Kuchentheke auf dem Bauernmarkt frei. Wer Interesse hat, kann sich bei Christa Rupp unter der Telefonnummer 06245/57 26 melden und einen Termin aussuchen. kur/red