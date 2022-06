Am letzten Tag des Handball-Ferienlagers „BGV Löwen Camp“ wirkt zunächst alles wie immer: Rund 40 Mädchen und Jungen reden, lachen, wärmen sich auf und werfen locker erste Bälle. Doch es ist an diesem Morgen auch ein bisschen Aufregung spürbar in der Halle der Konrad-Duden-Realschule Mannheim-Rheinau. Dort machen der Bundesligaverein Rhein-Neckar Löwen und die Spielgemeinschaft (SG)

...