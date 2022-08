Sanierung liegt weiter im Plan

Edingen-Neckarhausen. Mit der Sanierung der Pestalozzischule in Edingen soll wie geplant noch im September begonnen werden. Das hat Bürgermeister Simon Michler jetzt im Gemeinderat angekündigt. Das Gremium stimmte der Auftragsvergabe für die Einrichtung der Baustelle zu. Er geht an die Firma tetris Modulbau in Mittenwalde. Das Volumen liegt mit knapp 70 000 Euro rund 40 Prozent unter der Kostenschätzung.

Umzug in Module

Mit Beginn der Bauarbeiten ziehen Teile der Schule in eine Modulanlage um. Erstellt wird sie von der Firma Adapteo, die bereits den provisorischen Kindergarten auf Teilen des ehemaligen Sportplatzes aufgestellt hatte. Dafür sind knapp 330 000 Euro erforderlich. Hinzu kommen noch einmal rund 35 000 Euro für den Unterbau und Anschlüsse für Wasser und Abwasser. Zu den auf rund 6,5 Millionen Euro geschätzten Kosten für Umbau und Sanierung hatte das Land kürzlich 585 000 Euro aus dem Ausgleichsstock bewilligt. hje