Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kultur Neckarhausen sorgt für einen ersten Glanzpunkt zum Jubiläum

Mehrere tausend Zuschauer haben am Sonntag den historischen Festzug in Neckarhausen erlebt und beklatscht. Weit über 1000 Mitwirkende in fast 60 Fußgruppen und Motivwagen stellten dabei lebendige Geschichte dar.