Eine Spende in Höhe von insgesamt 3000 Euro hat Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Florian König am Mittwoch von Vertretern der Fördervereine Fähre und Gemeindemuseum entgegen genommen. Das Geld soll in die Sanierung des Fährhauses in Neckarhausen fließen, das unter Denkmalschutz steht, allerdings stark beschädigt ist.

Nach Angaben von Thea Crebert, Leiterin der Stabsstelle beim

...