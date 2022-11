Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gedenken Erster Stolperstein in Edingen erinnert an Julius Helmstädter

Es ist der allererste Stolperstein in Edingen und nahezu der 100 000. für den Kölner Künstler und Urheber Gunter Demnig. In der Hauptstraße in Edingen erinnert er an den Sozialdemokraten Julius Helmstädter, der im KZ Dachau ums Leben kam.