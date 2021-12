In Sachen Klimaschutz bewegt sich etwas in Edingen-Neckarhausen. Vor wenigen Wochen erst hat sich, dem Beispiel vieler Gemeinden in Deutschland folgend, eine Klimainitiative gegründet. Rolf Stahl, Gemeinderat der Offenen Grünen Liste (OGL), will gemeinsam mit seinen Mitstreitern erreichen, dass sich die Gemeinde verpflichtet, bis 2035 klimaneutral zu werden und einen entsprechenden

...