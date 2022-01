Die Eintrittskarten für das Freizeitbad in Neckarhausen sollen teurer werden. Für seine nächste Sitzung am Dienstag, 18. Januar, liegt dem Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen eine entsprechende Vorlage der Verwaltung vor. Das Treffen findet ab 18 Uhr in der Pestalozzi-Halle in Edingen statt.

Der Preis für eine Einzelkarte (Erwachsene) soll von 5,50 Euro auf 6,50 Euro steigen. Kinder

...