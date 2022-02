Die Fraktionen im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen haben Bürgermeister Simon Michler (CDU) am Mittwoch bei der Etatdebatte in der Pestalozzihalle heftig unter Beschuss genommen. Gleichwohl wurde der Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2022 am Ende einstimmig verabschiedet. Es sieht trotz Grundstücksverkäufen mit Millionenerlösen neue Schulden von 3,4 Millionen Euro vor. Ein Knackpunkt in

...