Edingen-Neckarhausen informiert per WhatsApp über Fähre

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen hat seit Dienstag einen kostenfreien WhatsApp-Newsletter für die Fähre Neckarhausen eingerichtet. Hier informiert die Gemeinde über Fahrzeitenänderungen, Ausfälle durch Hochwasser, Nebel oder ähnliches und Wissenswertes rund um die Fähre.

So einfach geht die Anmeldung: Die Nummer (06203/80 81 91) der Fähre Neckarhausen in den Kontakten auf dem Handy abspeichern und eine WhatsApp-Nachricht mit der Bitte um Aufnahme in den Newsletter schicken. Die Anmeldung wird per Nachricht bestätigt. Die Nummer muss als Kontakt gespeichert sein, sonst kann der Newsletter nicht zugestellt werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Eine Verbindung zur Fähre gibt es über die genannte Rufnummer nicht. Sie ist während der Geschäftszeiten der Verwaltung aufs Rathaus umgeleitet. red