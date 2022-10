Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen: Zwei Bewerber planen Online-Runde

Edingen-Neckarhausen. Zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen, Holger Vier und Gerd Wolf, starten im Rahmen ihres Wahlkampfs ein Online-Format. Das teilte Gerd Wolf dieser Redaktion mit. Bei dem Angebot mit dem Titel „Wahlomat Online“ handelt es sich um eine über das Internet übertragene Live-Diskussion, bei der die Zuschauerinnen und Zuschauer mitwirken können. Das Video ist über folgenden Link abrufbar: https://bit.ly/3SysyzB.

„Die Kandidaten stellen sich live den Fragen der Zuschauer und der Gäste. Dieses Format startet unter dem Gesichtspunkt ,Mehr Transparenz für unsere Gemeinde‘ und soll der erste Schritt für den Austausch mit unseren Bürgern sein“, teilt Wolf mit. Jeder sei eingeladen, egal ob „alt oder jung, groß oder klein“.

Los geht es am Mittwoch, 5. Oktober, um 19 Uhr mit einem sechzigminütigen Auftakt. Es folgen Termine am Freitag, 7. Oktober, am Mittwoch, 12. Oktober sowie am Freitag, 14. Oktober. „Weitere Kandidaten dürfen sich gerne an diesem Format beteiligen“, schreibt Wolf.

Die erste Runde der Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 6. November, statt. Insgesamt sieben Personen haben bisher ihr Interesse für das Bürgermeisteramt bekundet: Aleksandra Janson, Florian König (CDU), Ramon Schürle, Klaus Merkle, Gerd Wolf, Holger Vier sowie Dauerkandidat Samuel Speitelsbach. Ob sich Gemeinderat Ulf Wacker, der bei der vergangenen Wahl kandidierte, wieder aufstellt, ist nicht klar. Nach Informationen dieser Zeitung will er sich im Laufe dieser Woche zu der Frage nach einer möglichen Kandidatur äußern.

Präsenz im Netz

Aleksandra Janson und Florian König haben eine recht ausführliche Website zur Wahl, die sie nicht mit Hilfe einer Agentur erstellt haben, sondern mit ehrenamtlicher Unterstützung von Freunden und Unterstützern. Ramon Schürle ist bislang nur auf Facebook aktiv. Klaus Merkle plante Stand vergangene Woche eine Präsenz auf Facebook, aber wohl keine Website. Gerd Wolf betreibt eine Seite „Bürgermeisterwahl 2022 in Edingen-Neckarhausen und Neu-Edingen“. Holger Vier ist neben dem geplanten Online-Format auf Facebook aktiv. tge/hje