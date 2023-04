Turnerinnen fahren nach Sulzbach

Bürstadt. Früh an einem Sonntagmorgen sind die Trainer der TSG Bürstadt mit ihren aufgeregten Turnerinnen nach Bensheim zum Einzelwettkampf gefahren, der in der Weststadthalle ausgetragen wurde. An diesem Tag ging es um die Qualifikation für die Hessischen Einzelfinalwettkämpfe, die im Mai in Sulzbach stattfinden werden.

Nach einer kurzen Begrüßung konnten sich die Turnerinnen aufwärmen und direkt zum ersten Turngerät zum Einturnen gehen –pro Turnerin war eine Minute Zeit. Die TSG-Turnerinnen waren je nach Altersstufe in ihren Riegen und den entsprechenden Geräten eingeteilt. Die P5 startete am Sprungtisch mit Mattenberg. Die P6 Turnerinnen hatten Balken als erstes Gerät, und die P7-Turnerin, Chiara Wilke, begann am Boden. Für ihre Übung erhielt sie leistungsentsprechend 14,10 Punkte, weit unter ihrer Erwartung und üblichen Leistung. Zusammen mit Sprung, Barren und Balken kam sie insgesamt auf 56,85 Punkte und verpasste mit fast zwei Punkten Rückstand zur Erstplatzierten die Qualifikation.

In der P6 glänzte Eva Deckenbach gleich am ersten Gerät mit der besten Übung und 14,80 Punkten. Hanna Ohl turnte die zweitbeste Übung mit 14,55 Punkten. Am Boden sah es ähnlich aus. Wieder erhielt Eva die höchste Punktzahl mit 14,60 Punkte. Für ihren Handstandüberschlag am Sprungtisch gaben ihr die Kampfrichter 14,60 Punkten von möglichen 16, Hanna erhielt hier 14,15 Punkte, somit lag Eva vorne bei 19 Teilnehmerinnen. Doch am Barren konnte sie nur 12,80 Zähler erturnen, trotz sauberer Übung. Insgesamt erturnte sie 56,80 Punkte und Platz vier. Hanna erhielt insgesamt 57,25 Punkte und freute sich über ihren zweiten Platz und die Qualifizierung für die Hessischen Einzelfinalwettkämpfe. Zum ersten Platz fehlten ihr nur 0,1 Zähler.

Auch in der P5, Jg. 12 und jünger gab es strahlende Gesichter, denn die ersten drei Plätze gingen an die TSG-Turnerinnen Hanna Rimer, Valeria Artes und Tessa Gimbel. Die zwei Erstplatzierten qualifizierten sich ebenfalls für die Hessischen Einzelfinalwettkämpfe. Hanna gewann mit 54,30 Punkten. Ihre besten Geräte waren Balken und Boden mit jeweils 14,0 Punkten. Valeria Artes folgte ihr mit 52,95 Punkten. Sie war die Beste am Sprung, zusammen mit Tessa Gimbel, die jedoch am Boden Punkte verschenkte und nur 12,25 Zähler erhielt. Zusammen mit den Wertungen an Barren, Balken und Sprung erreichte Tessa 51,0 Punkte. Emily Pfeil erturnte am Boden 13,10 und insgesamt 49,65 Punkte. Das bedeutete für sie einen sechsten Platz, mit dem sie zufrieden war. red