TSG holt viele Podestplätze

Bürstadt. Nach zweijähriger Wettkampfpause waren wieder fröhliche Gesichter beim ersten Wettkampf der TSG-Turnerinnen zu sehen. Der Turngau Bergstraße hatte am Wochenende nach Lampertheim zum Einzelwettkampf eingeladen. Am Morgen fanden die Qualifikationswettkämpfe statt, am Nachmittag die Rahmenwettkämpfe. Zusammen mit der TSG Bürstadt turnten mittags neben dem Ausrichter des TV Lampertheims außerdem die SG Wald Michelbach, die DJK SSG Bensheim, der TSV Auerbach und der TV Bürstadt.

Im Wettkampf P4 bis P9, jahrgangsoffen, traute sich Leja Kohlmann am Boden zum ersten Mal an die P7, die ihr auch sehr ordentlich gelang. Mit 52,45 Punkten erreichte sie nach vier Geräten den zweiten Platz.

Im Wettkampf P4 bis P6, Jahrgang 2008 und jünger, gelangten alle drei angetretenen TSG-Turnerinnen auf das Treppchen und freuten sich enorm darüber. Leni Rudi erturnte sich 50,95 Punkte und Platz drei. Sophie Schröder erhielt für die Geräte Sprung, Reck, Balken und Boden 52,4 Punkte und Platz zwei. Elisa Frank zeigte zwar kleine Unsicherheiten am Balken, konnte dennoch die beste Punktzahl erreichen. Dies gelang ihr auch an den weiteren Geräten und mit 54,65 Punkten stand sie klar auf dem obersten Treppchenplatz und freute sich zusammen mit ihren Vereinskameradinnen.

Bei den zwölfjährigen Turnerinnen, im Wettkampf P3 bis P6, überzeugte Hanna Ohl insbesondere am Boden mit der besten P6-Wertung in ihrem Wettkampf. Sie erreichte den dritten Platz. Lia Lorenz folgte auf Platz acht und freute sich über ihre sehr gelungene P4-Übung am Reck. Lina Lamade erreichte Platz zwölf. Ihre beste Wertung erturnte sie am Boden mit 13.20 Punkten.

Im stärksten Teilnehmerfeld mit 25 Turnerinnen gingen sieben TSG-Turnerinnen im Wettkampf P3 bis P5, Jahrgang 2011 und jünger, an die Geräte. Für einige war es der erste Wettkampf, umso aufgeregter waren die jungen Mädchen. Emily Pfeil zeigte schöne Übungen an Sprung und Boden und erreichte mit insgesamt 48,45 Punkten Platz 14. Hanna Riemer glänzte mit der besten Bodenübung, erhielt nach vier Geräten 49,5 Punkte und landete auf Platz zwölf. Milena Falter und Valeria Artes freuten sich über ihre Leistungen und erturnten sich Platz elf und zehn. Luisa Denschlag erreichte Platz acht und Marie Remmele stand sehr stolz auf dem vierten Platz nach vier gut geturnten Geräten mit 51,9 Punkten. Herausragende Siegerin in diesem Wettkampf wurde Eva Deckenbach mit 13 Punkten an Sprung, 13,25 Punkten an Reck, 14.05 Punkten an Balken und 14,10 Punkten an Boden.

Kampfrichterwartin Ramona Eberle war ebenso im Einsatz wie Yvette Rein und Franziska Tausch. Die Einlasskontrolle und das Wettkampfbüro wurden von Maren Remmele, Mirjam Ohl und Mark Frank unterstützt. red

